Yamaha : Un départ en fin de saison n'est pas exclu par Quartararo

Lin Jarvis ne le cache pas. L’avenir de Fabio Quartararo au sein de l’écurie Yamaha n’est pas donné pour acquis. Le champion du monde en titre arrive en fin de contrat avec la firme d’Hamamatsu à l’issue de la saison 2022 et est au centre des convoitises. En amont du Grand Prix des Amériques, disputé ce week-end à Austin, le manager du pilote français Eric Mahé a confié au site officiel du MotoGP qu’il « n'y a pas de dernières nouvelles, car nous vérifions tous les paramètres », ajoutant vouloir « savoir où Fabio Quartararo pourrait obtenir les meilleurs résultats possibles ». Alors que la majorité des guidons sur la grille de départ sont disponibles pour 2023, le manager du Tricolore n’a pas fermé la porte à un changement de casque. « Oui, bien sûr, a-t-il répondu à la question d’un potentiel départ de son poulain. Nous avons beaucoup de respect pour Yamaha, mais pour certaines raisons que je ne peux pas mentionner, nous devons réfléchir. »

Quartararo : « On y réfléchira ce mois-ci ou le prochain »

Fabio Quartararo, interrogé à la suite des premiers essais effectués sur le Circuit des Amériques, a assuré être « concentré sur le présent », ajoutant que « ce n'est pas comme si on étudiait des options parce que je voulais partir ». S’il est conscient que son avenir n’est pas scellé, le champion du monde 2021 assure que sa « priorité est de jouer le championnat cette année », n’ayant « pas beaucoup de temps pour penser au reste ». Toutefois, la réflexion sur l’avenir de Fabio Quartararo deviendra prochainement bien plus active. « C'est vrai qu'il faut aussi penser à mon avenir et on y réfléchira ce mois-ci ou le prochain », a confié le Niçois à cette occasion. Assurant vouloir faire ce qu’il pensera « être bon » pour lui, Fabio Quartararo met en avant la notion de « projet ». Alors que la Yamaha n’a pas forcément évolué dans la direction qu’il souhaitait entre la saison passée et cette saison, notamment au niveau de la puissance moteur, le Français pourrait être tenté d’aller voir ailleurs.