Yamaha : Quartararo prolonge de deux ans

Quartararo s'est interrogé

En dépit des bruits de couloirs liés à l'insatisfaction du champion du monde en titre au regard du peu d'évolution apportée à sa M1 l'hiver dernier, le Niçois a finalement décidé de rempiler au guidon du constructeur japonais. Ce jeudi, Yamaha a annoncé queUne annonce survenue à la veille des premiers essais du Grand Prix MotoGP de Catalogne (9eme manche de la saison du Championnat du monde) qui laisse penser qu'"Il Diablo" a obtenu les garanties qu'il souhaitait pour l'avenir et peut-être en premier lieu l'assurance que sa moto serait enfin retouchée. Probablement aussi que le pilote passé en 2021 sous les couleurs de la Yamaha officielle - il avait alors remplacé à l'époque la légende Valentino Rossi - après avoir fait ses gammes au guidon de l'écurie satellite de la marque (Yamaha-SRT) s'est vu proposer le contrait qu'il espérait et qui faisait là encore que l'actuel leader au classement du Championnat du monde devant l'Espagnol Aleix EspargaroQuartararo a finalement décidé de faire le choix de la continuité et de la fidélité. "Yamaha a cru en moi dès le début, et c'est quelque chose que je ne prends pas à la légère (...) Je crois au projet Yamaha en MotoGP, et je sens que Yamaha est vraiment motivé. Et maintenant que nous avons officiellement confirmé notre décision de continuer ensemble, nous pouvons nous concentrer pleinement sur la saison en cours", a déclaré celui qui"Ce nouvel accord était une décision importante. Je suis à un moment important de ma carrière, j'ai donc pris un peu plus de temps pour prendre cette décision afin d'en être certain." L'esprit libre, le numéro 20 peut maintenant se focaliser sur ce GP de Catalogne. L'année dernière, il avait dû se contenter de la 6eme place. Après sa deuxième place du week-end dernier au Mugello, Quartararo aura à cœur de démontrer de nouveau à Yamaha qu'ils ont bien fait de lui faire confiance deux années de plus.