Razgatiloglu, une option loin d’être écartée

Fabio Quartararo va-t-il changer de machine ? Arrivé en MotoGP en 2019 au sein de l’écurie satellite Petronas SRT, désormais connue sous le nom RNF, « El Diablo » a remplacé Valentino Rossi début 2021 avec le titre de champion du monde à la clé. Toutefois, le Niçois n’a initialement signé qu’un contrat de deux saisons avec la firme d’Hamamatsu et pourrait donc attirer les convoitises des autres constructeurs engagés dans la catégorie-reine. Livio Suppo, nouveau directeur de l’écurie Suzuki, n’a pas caché son intérêt pour le champion du monde en titre alors que ce dernier a exprimé sa frustration face aux manque de progrès de la M1, notamment au niveau moteur. Récemment interrogé par le site germanophone Speedweek, Lin Jarvis a confirmé que conserver « El Diablo » est le principal dossier sur son bureau. « Notre priorité est de prolonger le contrat de Fabio Quartararo. Si nous trouvons un accord avec Fabio, dans des circonstances normales, il n'y aura pas de poste vacant dans l'équipe d’usine, a confié le patron de l’écurie officielle Yamaha. Mais on ne sait jamais, jamais, jamais ce qui se passe dans la vie. Nous l'avons vu ces dernières années. Nous devons attendre. »Si les négociations avec l’entourage de Fabio Quartararo devaient échouer, Lin Jarvis assure ne pas manquer d’alternatives pour accompagner Franco Morbidelli l’an prochain. L’une d’entre-elles est un pilote déjà dans le giron de Yamaha, mais en Superbike. Champion du monde de la catégorie en 2021, le pilote turc Toprak Razgatiloglu pourrait faire le grand saut. « Tous les pilotes veulent être dans une équipe d’usine, affirme Lin Jarvis. Raul Fernández veut être dans l'équipe d'usine, ainsi que tous les pilotes avec qui vous parlez. Toprak Razgatiloglu est dans l'équipe Superbike de Yamaha. Bien sûr, il vise une place dans l'équipe officielle Yamaha en MotoGP. Mais on ne pourra en parler que s'il y a une place disponible. » L’avenir du prometteur pilote turc, qui a mis fin à la domination de Jonathan Rea en Superbike, est clairement tourné avec le MotoGP avec la possibilité d’une arrivée chez RNF. « Ce serait la seule option que nous pourrions lui offrir à court terme », admet Lin Jarvis. Cela ne pourrait toutefois se concrétiser qu’à une seule condition, que Yamaha continue de fournir ses motos à l’écurie malaisienne alors que l’accord les liant arrive à échéance à l’issue de la saison 2022.