Yamaha : Et si Vinales rejoignait Aprilia dès 2022 ?

Une neuvième victoire avec Yamaha dimanche ?

En pole position du Grand Prix des Pays-Bas ce dimanche après-midi, Maverick Vinales attire toutes les attentions ce week-end ! Le pilote espagnol de 26 ans, arrivé chez Yamaha en 2017, pourrait bien quitter l’écurie japonaise à la fin de cette année, un an avant le terme de son contrat. C’est en tout cas ce que révèle le quotidien sportif espagnol As ce dimanche., comme chez Suzuki en 2015 et 2016. Le Grand Prix d'Allemagne la semaine passée, où Vinales est parti avant-dernier sur la ligne de départ pour finir 19eme sur la ligne d'arrivée, pendant que son coéquipier Fabio Quartararo grimpait sur la troisième marche du podium, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'Espagnol en aurait marre d'avoir pour réponse un "je ne sais pas" à toutes les questions qu'il pose à propos de sa moto. Yamaha, de son côté, ne serait pas contre le fait d'économiser le gros salaire de Vinales, estimé à 8 millions de dollars par saison.Selon Autosport, rien n’a encore été signé, mais une rupture de contrat à l’amiable est envisagée. En cas de départ de Yamaha de Maverick Vinales, l’Italien Franco Morbidelli, qui évolue actuellement au sein de l’équipe-satellite avec Valentino Rossi, serait le mieux placé pour grimper dans la hiérarchie et ainsi rejoindre Fabio Quartararo.Depuis son arrivée en MotoGP chez Yamaha en 2017, Maverick Vinales a remporté huit Grands Prix et signé 13 poles. La dernière étant celle de samedi à Assen. Autant dire qu'une neuvième victoire ce dimanche serait un sacré clin d'oeil du destin le jour où son nom est au coeur de toutes les rumeurs.