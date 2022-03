Yamaha : Aucune urgence pour le clan Quartararo

🗨️ "On a parlé de progression technique avec Yamaha pour 2022. C'est moins prometteur que prévu"

Le clan Quartararo est « en train de réfléchir »

Fabio Quartararo est sans doute à la croisée des chemins. Sacré champion du monde lors de sa première saison au sein de l’écurie officielle Yamaha, le Niçois aura dans les prochains mois un choix à faire concernant son avenir. En effet, « El Diablo » sera en fin de contrat avec la firme d’Hamamatsu à l’issue de la saison 2022. Si son profil va sans aucun doute attirer les convoitises des principaux constructeurs, le pilote français attend de savoir quelle sera la direction prise par Yamaha avec son matériel 2023, alors que la déception du clan tricolore pour ce qui est de 2022 n’est pas feinte. « On a parlé de progression technique avec Yamaha en fin de saison 2021. Pour des raisons que je ne peux pas évoquer, c'est moins prometteur que prévu, a confié le manager du Français Eric Mahé au micro de Canal+ en marge des qualifications du Grand Prix du Qatar. On est plutôt en train d'essayer d'évaluer ce que peut être 2023 concernant le package technique. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. C'est-à-dire que quatre pilotes ont signé. »En effet, pour la saison 2023, seuls trois guidons sont actuellement pris avec Franco Morbidelli sous contrat avec Yamaha pour 2023 mais également Marc Marquez lié à Honda jusqu’à fin 2024 tout comme Brad Binder chez KTM et Francesco Bagnaia, qui a récemment prolongé avec Ducati. Si Livio Suppo, à peine arrivé au poste de directeur de l’écurie Suzuki n’a pas fermé la porte à Fabio Quartararo alors que ses deux guidons sont libres pour 2023, Eric Mahé confirme que son poulain a « un profil de pilote intéressant » mais assure être « en train de réfléchir » en attendant un retour de la part de l’employeur actuel de Fabio Quartararo. « Yamaha est en train de nous expliquer ce qu'ils souhaitent mettre en place pour le futur, et une fois qu'ils nous auront expliqué tout ça, on se posera ce genre de questions », ajoute le manager du champion du monde en titre. Sans fixer « d’objectif temporel » quant à une éventuelle prolongation de contrat, Eric Mahé renvoie la balle à Yamaha, qui devra sans doute se réinventer pour convaincre « El Diablo ».