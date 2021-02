Yamaha : Après avoir visité l'usine, Quartararo compte avoir de l'influence

La saison 2021 sera un nouveau départ pour Fabio Quartararo. Vainqueur de ses premiers Grands Prix la saison passée avec l’écurie Petronas SRT, le Niçois change d’univers avec son arrivée au sein de l’écurie officielle Yamaha en lieu et place de Valentino Rossi, qui rejoint la structure malaisienne. Dans un entretien accordé à Canal+, Fabio Quartararo est revenu sur sa récente visite à l’usine Yamaha, qui lui a permis d’entrer un peu plus dans le costume de pilote officiel de la marque aux diapasons. « C’est vrai que cette visite m’a fait du bien, même si on n’a rien fait vraiment de spécial, mais voir l’usine, l’ambiance qu’il y a, pas dans l’équipe, mais avec le manager général, avec Lin Jarvis, c’est quelque chose d’exceptionnel déjà, a confié le Français. Je ne le connais pas plus que ça mais j’ai vraiment hâte de commencer la saison et commencer une nouvelle aventure pour moi. » Ce statut de pilote de l’écurie officielle Yamaha va donner des prérogatives différentes à Fabio Quartararo par rapport à une saison 2020 durant laquelle il bénéficiait d’un soutien total de la marque japonaise mais sans pouvoir avoir la moindre influence dans certains secteurs.

Quartararo : « L’objectif est de se battre pour le titre »

Le Français, tout comme Maverick Viñales, pourra influer directement sur le développement de la M1 dans les mois à venir avec l’objectif d’éviter de revivre les mésaventures connues en 2020. « Je vais avoir la chance, un petit peu, de vraiment donner mes impressions sur la moto et Yamaha va m’écouter, ajoute le Niçois. L’année dernière, je pense, c’était plus une confirmation de ma part, et là on ne va pas dire que je vais développer la moto mais que je suis un petit peu plus dans la famille Yamaha en tant que pilote officiel. » Assurant être « capable de gagner », de se « battre pour des podiums, faire des pole positions », Fabio Quartararo assure qu’il « remet le compteur à zéro » en ce début de saison. « Je connais mes capacités, je sais que Yamaha travaille très dur donc, voilà, on repart de zéro et je sais que ça sera une très bonne saison », ajoute le Français qui ne fait pas mystère de ses objectifs pour 2021. Longtemps leader du championnat du monde la saison passé, le pilote Yamaha veut de nouveau être dans la course au titre. « L’objectif est de se battre pour le titre. Ça ne va pas être facile, on sait que tout le monde a de très grandes capacités mais je suis là pour me battre, assure Fabio Quartararo. Je connais mes capacités comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis prêt à tout donner, je donne tout, je m’entraîne très fort, Yamaha donne le maximum, donc je suis prêt pour le défi. » Un objectif pour lequel il y aura encore longtemps une inconnue, le potentiel retour de Marc Marquez après une saison blanche.