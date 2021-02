Yamaha : Après avoir été atteint par le coronavirus, Quartararo confirme avoir retrouvé la forme

C’est un élément qui a fait peur à bien des pilotes, notamment au champion du monde 2020 Joan Mir, et va continuer à le faire en 2021. Alors que la crise sanitaire liée au coronavirus continue de faire rage, les risques de contamination devront être pris en compte par les pilotes mais, pour quelques temps, c’est un souci que Fabio Quartararo aura moins. En effet, par l’intermédiaire d’un message publié sur son compte officiel Twitter, le vainqueur de trois Grands Prix lors de la saison 2020 et désormais pilote officiel de la marque japonaise Yamaha a annoncé avoir été atteint par le coronavirus en fin d’année 2020, alors qu’il était en pleine préparation de la saison 2021, qui démarrera le 28 mars prochain avec le Grand Prix du Qatar.

Après avoir attrapé le Covid en décembre j’ai perdu pas mal de condition physique mais je suis à nouveau à 100% 💪🏼 / After having Covid in December I lose some physical condition but great to be back at my top level 💪🏼 pic.twitter.com/S5WAfHqq6B