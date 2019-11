Tests MotoGP: Quartararo reste placé

Deuxième journée d’essais officiels MotoGP ce mercredi à Valence, dans la foulée du dernier acte de la saison 2019 survolée par Marc Marquez.

Le team Yamaha reste aux avant-postes avec un Maverick Vinales crédité du meilleur chrono du jour, en 1’19"849, soit 164 millièmes plus vite qu’un Fabio Quartararo qui la veille avait signé le temps de référence.

Franco Morbidelli, lui aussi sur Yamaha, complète le tiercé, à 265 millièmes. Un trio de tête inchangé par rapport à la veille. Le champion du monde suscité pointe à sept dixièmes sur Honda.

The clock runs to zero on day two! ✅



Here's the full classification from the second day of running at the #ValenciaTest ⬇️#MotoGP pic.twitter.com/Q0t5K7n2n4