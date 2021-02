Tech3 : Vers une prolongation de la collaboration avec KTM jusqu'en 2026

Poncharal : « Nous sommes d'accord à 99% »

Tech3 ne compte pas quitter le MotoGP, ni rompre avec KTM. L’écurie de Bormes-les-Mimosas a lancé sa saison 2021 ce vendredi aux côtés de l’écurie officielle de la marque de Mattighofen. Pour sceller un peu plus le rapprochement entre les deux entités, les motos confiées à Danilo Petrucci et Iker Lecuona arboreront le orange caractéristique du constructeur autrichien. Débutée en 2019 pour un contrat portant sur trois saisons, l’alliance entre Tech3 et KTM devait très rapidement se prolonger pour plusieurs années. En effet, sans l’avoir annoncé, l’écurie française s’est engagée avec Dorna Sports, détenteur des droits commerciaux du MotoGP, jusqu’en 2026 tout comme Honda, Ducati et KTM. Une période de cinq ans que l’écurie dirigée par Hervé Poncharal devrait donc vivre aux côtés de la marque autrichienne. « J'ai toujours dit que j'aime travailler d'une façon très loyale. Je pense que le succès ne vient pas uniquement de la continuité, mais la continuité est souvent une part du succès, a confié le patron de l’écurie Tech3 dans des propos recueillis par motorsport.com. J'ai passé 20 années consécutives avec Yamaha, dont 18 dans la catégorie reine, et je n'ai pas signé avec KTM pour faire juste trois ans et ensuite essayer d'aller ailleurs. » Mais si la volonté de prolonger est présente, le contrat n’est pas encore signé.En effet, si Tech3 a d’ores-et-déjà trouvé un accord avec Dorna Sports pour rester en MotoGP sur la période 2022-2026, l’accord avec KTM tarde à être finalisé. Un retard qu’Hervé Poncharal a justifié : « Nous avons commencé à y travailler, mais franchement, le plus important était de finaliser toute la logistique et tout ce que nous avions à faire pendant l’hiver ». Si, quand bien même « les deux parties, KTM et Tech3, sont d’accord », les dirigeants du constructeur et de l’écurie doivent « passer en revue quelques détails, parce qu'il s'agit de cinq ans, c'est une longue échéance, il peut se passer beaucoup de choses pendant ces cinq années ». Toutefois, Hervé Poncharal l’assure : « Nous sommes d'accord à 99% et j'espère vraiment que nous arriverons à officialiser ce partenariat avant le début de l’été ». Une fois ce dossier plié, la question des pilotes sera abordée, Danilo Petrucci et Iker Lecuona n’étant sous contrat que pour une saison avec une deuxième en option. « Nos deux pilotes ont un contrat d'un an plus un an. Ils le savent clairement, tout le monde est content de la situation actuelle, personne n'a été forcé à signer, confirme le patron de l’écurie Tech3. C'est la façon dont nous avons toujours travaillé avec KTM. » Une évaluation devrait ainsi être faite au premier tiers de la saison même si l’idée restera toujours d’avoir de la stabilité.