Saison 2021 : Pas de retour en Finlande cette année, l'Autriche verra double

Check out the updated 2021 #MotoGP calendar 🗓️ as of the 14th of May 👀 pic.twitter.com/OH4ZphVfSY

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 14, 2021

Double ration en Autriche

Le retour de la Finlande au calendrier du MotoGP devra encore attendre. Disparue depuis 1982, avec une victoire de Christian Sarron en 250cc à cette occasion, l’épreuve nordique n’apparaîtra finalement pas cette saison. Déjà annulée la saison passée en raison de la crise sanitaire, le détenteur des droits commerciaux du MotoGP, Dorna Sports, ainsi que la Fédération International de Motocyclisme (FIM) et l’association des écuries (IRTA) ont confirmé que des restrictions de voyage concernant la Finlande ne permettront pas l’organisation de la course au KymiRing du 9 au 11 juillet prochains. Toutefois, Dorna Sports a également confirmé une prolongation du contrat passé avec les dirigeants du circuit situé à 110 kilomètres au nord-est d’Helsinki jusqu’en 2026. Mais cette annulation ne signifie pas que le calendrier de la saison 2021 du MotoGP va perdre une manche par rapport au programme initialement prévu.Alors que le circuit indonésien de Mandalika reste en réserve, les incertitudes quant à la possibilité d’une tournée hors d’Europe en fin de saison ont sans doute contraint Dorna Sports, la FIM et l’IRTA à la prudence concernant un éventuel ajout au calendrier. C’est pour cela que la course qui va remplacer le Grand Prix de Finlande aura lieu sur un circuit déjà présent au calendrier. En l’occurence, c’est le Red Bull Ring, situé à Spielberg, qui accueillera un « double header » comme l’a fait le circuit de Losail en début de saison. En effet, alors que le Grand Prix d’Autriche reste programmé du 13 au 15 août prochain, le paddock du championnat s’installera une semaine plus tôt pour la deuxième édition du Grand Prix de Styrie, qui aura lieu le week-end précédent, soit du 6 au 8 août. Deux courses en terre autrichienne qui pourront accueillir un nombre limité de spectateurs, en accord avec les autorités locales.