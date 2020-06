Saison 2021 : Oliveira remplace P.Espargaro chez KTM, Petrucci arrive chez Tech3

Petrucci, symbole d’une ambition retrouvée chez Tech3 ?

La « silly season » se poursuit en MotoGP. Alors que Yamaha a confirmé l’arrivée la saison prochaine de Fabio Quartararo à la place de Valentino Rossi et que Ducati a annoncé la promotion de Jack Miller au sein de son écurie d’usine pour la saison prochaine, c’est KTM qui vient de bouger ses pions avec une principale victime, Pol Espargaro. Déjà annoncé chez Honda en lieu et place du rookie Alex Marquez en 2021, le pilote espagnol a déjà perdu son guidon au sein de l’écurie autrichienne. En effet, la marque de Mattighofen a décidé de confier une moto d’usine à Nelson Oliveira, qui va ainsi le grand saut de l’écurie satellite Tech3 et faire équipe avec Brad Binder. Pour le remplacer, KTM et Hervé Poncharal sont allé chercher un vainqueur de Grand Prix en la personne de Danilo Petrucci.Le pilote italien, débarqué par Ducati à l’issue de son contrat pour manque de performance malgré sa victoire lors du Grand Prix d’Italie la saison passée au Mugello, a trouvé en Tech3 une terre d’asile pour la saison 2021. Il fera ainsi équipe avec Iker Lecuona, qui va faire ses débuts en MotoGP lors du Grand Prix d’Espagne, première manche de la saison, à Jérez de la Frontera le 19 juillet prochain. « Nous avons le plaisir d’accueillir Danilo Petrucci. C’est un garçon pour qui j’ai beaucoup de respect, a confié Hervé Poncharal dans un communiqué. Il est simple, avec beaucoup de charisme et d’humour. Mais plus important encore : il a l’esprit d’équipe et a déjà gagné une course. » Le départ de Danilo Petrucci désormais officialisé, tout comme son remplaçant Jack Miller, et l’incertitude autour d’Andrea Dovizioso encore grande, Ducati pourrait repartir de zéro en 2021 et un nom revient du côté de Borgo Panigale, celui d’un pilote qui va rouler sur KTM cette saison avec l’équipe Avintia, Johann Zarco.