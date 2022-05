MotoGP/Quartararo : « Marquer de gros points au Mans, c’est le plus important »

Quartararo : "On aurait pu inscrire un peu plus de points"

C’est une semaine spéciale qui a débuté pour Fabio Quartararo. Le Niçois de 23 ans va en effet disputer ce dimanche son tout premier Grand Prix de France dans la peau d’un champion du monde MotoGP. En sept participations à la course mancelle dans les différentes catégories de la moto, « El Diablo » n’a jamais eu l’occasion de l’emporter, abandonnant pour sa première participation en Moto3 en 2015, avant de finir sixième l’année suivante, puis terminant 18eme et 8eme en Moto2, puis 8eme 9eme et 3eme depuis 2019 et ses débuts en MotoGP.« En 2021, c’était la première fois que je signais un podium au Mans. Un résultat auquel je ne m’attendais pas du tout au vu des conditions. Je pense que cette année, on pourra franchir une autre étape, confie le pilote au site officiel du MotoGP. Bien sûr, si j’ai la possibilité et le rythme pour le faire, je vais m’y employer. Mais il ne faut pas commettre d’erreurs inutiles. Marquer de gros points, c’est le plus important ! J’avais fait la pole et deux fois il s’est mis à pleuvoir. Donc j’espère vraiment avoir du beau temps cette année. »Depuis le début de saison, Fabio Quartararo a fait preuve d’une belle régularité, avec trois podiums dont une victoire au Portugal, et aucune course terminée au-delà de la neuvième place. Mais il espérait faire encore mieux : « FMais je me suis tout autant battu que sur les deux dernières courses (1er au Portugal, 2eme en Espagne) ! Je pense qu’on aurait pu inscrire un peu plus de points… Peu importe, on arrive tout de même au Mans dans une bonne position. » Et il espère bien quitter Le Mans en étant toujours en haut du classement.