MotoGP : Zarco va bien prolonger chez Ducati Pramac

Zarco devra attendre pour connaître son coéquipier

Johann Zarco va continuer sur sa lancée. Dans le giron de Ducati depuis le début de la saison 2020 et placé par le constructeur italien au sein de l’écurie Pramac, le Cannois ne va pas changer d’écurie en vue de la saison 2023. Déjà en marge du Grand Prix de Catalogne, le directeur sportif de Ducati Paolo Ciabatti avait confié qu’une prolongation de contrat de Johann Zarco était voulue et même décidée « à 99% ». Or, depuis le mois de juin dernier, l’écurie Pramac n’a pas pris le soin de confirmer le maintien du pilote français dans ses rangs. Toutefois, selon les récentes informations du quotidien L’Equipe, ce n’est qu’une question de temps. En effet, un accord total a été trouvé entre Johann Zarco, Ducati et l’écurie Pramac pour une prolongation de contrat, avec une officialisation en bonne et due forme qui devrait avoir lieu à l’occasion du Grand Prix d’Autriche, disputé du 19 au 21 août prochain au Red Bull Ring, sur les terres d’un des partenaires personnels du pilote français.Si l’écurie Pramac pourra se satisfaire de conserver Johann Zarco en 2023, lui qui a su monter sur le podium à quatre reprises, dont deux juste derrière son compatriote Fabio Quartararo au Portugal puis en Allemagne, le nom du deuxième pilote se fera encore attendre. En effet, Ducati aura la main mais n’a pas encore fait son choix entre Jorge Martin, actuel tenant du guidon, et Enea Bastianini. En effet, alors que Jack Miller va quitter le constructeur italien au terme de la saison pour rejoindre KTM, la firme italienne doit également choisir celui qui fera équipe avec Francesco Bagnaia au sein de son écurie officielle. Celui qui ne sera pas choisi pour se vêtir de rouge en 2023 sera le coéquipier de Johann Zarco chez Pramac dans le même temps. Si l’actuel pilote Gresini a démarré fort la saison avec deux victoires lors des quatre premières courses, il a en suite baissé de pied. Jorge Martin, quant à lui, connaît une saison plus compliquée mais commence à relever la tête. Le choix s’annonce donc cornélien.