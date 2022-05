MotoGP : Zarco meilleur temps des essais de Jérez

Test finito ! 78 laps done and feeling good.

Prochaine étape 🇫🇷😈 pic.twitter.com/QHJuIZYnrv

— Fabio Quartararo (@FabioQ20) May 2, 2022

Nakagami blessé après une chute

MOTOGP / ESSAIS DE JEREZ

Classement final - Lundi 2 mai 2022

Les pilotes n’en avaient pas assez du Circuit de Jérez-Angel Nieto ! Alors que Francesco Bagnaia s’est imposé ce dimanche face à Fabio Quartararo lors du Grand Prix d’Espagne, les écuries MotoGP sont restées une journée de plus en Andalousie afin d’effectuer une journée d’essais officielle, la seule au programme pendant la saison. En toute fin de matinée, après avoir terminé la course sur chute ce dimanche, Johann Zarco a signé le meilleur temps en 1’37’’136 et n’a pas été délogé de la première place jusqu’au drapeau à damier. Une journée que le Cannois a mis à profit pour travailler sur les réglages de la Desmosedici GP22. Au guidon d’une KTM RC16 modifiée notamment au niveau de la fourche, Brad Binder a signé le deuxième temps à 158 millièmes de seconde de la référence établie par Johann Zarco. Fabio Quartararo, quant à lui, n’avait pas d’évolutions notables à expérimenter sur sa Yamaha YZR-M1 et n’a concédé que 302 millièmes à son compatriote.Au sein de l’écurie Ducati, sur l’euphorie de la victoire de Francesco Bagnaia, le travail a notamment été focalisé sur une meilleure compréhension de la moto. Jack Miller a conclu la journée avec le quatrième temps, à 320 millièmes de Johann Zarco. Le Top 5 de cette journée est complété par Pol Espargaro. L’Espagnol, au guidon d’un RC213V ne laissant apparaître pas de modifications contrairement à la moto utilisée par Marc Marquez, a signé un meilleur tour personnel à 420 millièmes de la référence. Alors que le podium d’Aleix Espargaro ce dimanche a provoqué pour Aprilia la perte des concessions, dont l’autorisation de faire des essais illimités, les deux pilotes de l’écurie de Noale ainsi que l’essayeur Lorenzo Savadori ont été assidus en piste mais des chutes ont bousculé le programme. Johann Zarco, Remy Gardner ou Brad Binder sont également allés à terre mais celui qui a été le plus touché reste Takaaki Nakagami. Le Japonais, touché aux ligaments du genou gauche, va devoir passer des examens dans les prochaines heures.Brad Binder (AFS/KTM) à 0’’158Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 0’’302Jack Miller (AUS/Ducati) à 0’’320Pol Espargaro (ESP/Honda) à 0’’420Joan Mir (ESP/Suzuki) à 0’’620Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) à 0’’638Alex Rins (ESP/Suzuki) à 0’’642Jorge Martin (ESP/Ducati Pramac) à 0’’645Enea Bastianini (ITA/Ducati Gresini) à 0’’666