MotoGP - Yamaha : Crutchlow impressionné par Quartararo

Crutchlow : "A 21 ans, vous ne vous inquiétez pas de vos réglages, vous vous inquiétez d’aller vite"

Retraité depuis fin 2020, Cal Crutchlow a finalement repris la compétition en Styrie le 8 août dernier. Alors qu'il était devenu pilote d'essais chez Yamaha,Vainqueur de trois Grands Prix en MotoGP durant ses onze saisons dans l'élite, le natif de Coventry a évoqué son coéquipier français Fabio Quartararo, dont il n'a pas tari d'éloges."Il n’y a rien de spécial sur sa moto, les réglages sont très proches, explique Crutchlow. Fabio roule un peu différemment, plus le gars est grand, moins la moto bouge, plus le gars est petit, plus la moto bouge. Moi je préfère une moto un peu plus grosse. Fabio fait la différence par lui-même, il a les mêmes réglages que j’avais lorsque j’effectuais les testsJ’adore également travailler avec Maverick. Il écoute et si vous lui dites que tel réglage est meilleur, il le prendra en compte. Ce n’est pas le cas avec Fabio, qui va utiliser ses propres armes, et j’aime ça aussi. Mes réglages ne fonctionneront jamais avec Fabio. J’aime son entêtement à dire « c’est comme ça que je pilote, je n’ai pas besoin de toucher à la moto ». C’est vrai qu’il le fait très rarement. Il pilote très très bien. A 21 ans, vous ne vous inquiétez pas de vos réglages, vous vous inquiétez d’aller vite et d’être en tête du classement. » Après onze Grands Prix sur 18, le pilote français compte 47 points d'avance sur son dauphin, Francesco Bagnaia (Ducati). Prochain rendez-vous : ce dimanche à Silverstone, où Cal Crtuchlow, sur ses terres, tentera de faire mieux que sa 17eme place en Styrie et en Autriche.