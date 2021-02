MotoGP : Yamaha cinq ans de plus

Plus de 500 victoires pour Yamaha

Cette saison, l’écurie Yamaha va célébrer ses 60 ans de présence en championnat du monde de moto. Une présence qui va durer, puisque l’écurie japonaise a annoncé ce lundi en marge de la présentation de ses pilotes pour la nouvelle saison (dont le Français Fabio Quartararo), qu’elle resterait en MotoGP au moins jusqu’en 2026. « Avant toute chose, j’aimerais remercier Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta et tout le personnel de chez Yamaha, qui ont rendu notre histoire possible en Championnat du Monde. Nous sommes très fiers d’en faire partie et nous sommes ravis de confirmer la prolongation de notre contrat pour cinq années supplémentaires. Yamaha a débuté la compétition en 1961. Soixante ans plus tard, la passion et cette soif de gagner est restée intacte.Je pense par ailleurs que ces cinq saisons à venir s’annoncent très importantes pour le futur. Nous voulons préserver toute l’excitation de ce Championnat, tout en le rendant accessible à un plus grand nombre encore et en l’inscrivant dans une démarche durable. Nous remercions tous nos fans pour leur soutien permanent. Nous avons hâte de leur offrir d’autres jolis souvenirs », s’est réjoui Toyoshi Nishida, le directeur exécutif de Yamaha Motor.« Tout d’abord j’aimerais remercier Nishida-san et tous les membres de chez Yamaha pour ce partenariat de longue date. Autant dire que chez Dorna Sports, nous sommes ravis de prolonger leur contrat. Nous avons hâte d’assister à ce nouveau chapitre d’une histoire débutée il y a 60 ans.», a réagi de son côté Carmelo Ezpeleta, le patron de Dorna Sports, le promoteur du MotoGP. En 60 ans dans les paddocks de moto, Yamaha a remporté 511 victoires, 38 titres pilotes (grâce notamment à Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Wayne Rainey, Eddie Lawson, Kenny Roberts…) et 37 titres constructeurs.