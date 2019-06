MotoGP: Vinales et Dovizioso veulent une sanction contre Lorenzo

Pour une fois que Jorge Lorenzo était dans le rythme avec sa nouvelle Honda, il a fallu qu'il commette une erreur magistrale. Un "strike" en plein dans le peloton de tête qui a coûté cher à Vinales, Rossi et Dovizioso, soit quatre cadors au tapis en même temps. Lorenzo a été trop ambitieux au freinage et il a perdu le contrôle dans le virage, embarquant donc plusieurs pilotes avec lui. Le plus remonté de tous était sans doute Vinales, Rossi n'ayant trop rien dit ("Ce ne sera ni la première, ni la dernière fois") même si les deux Yamaha officielles était toutes les deux impliquées dans la chute. "C'est à la direction de course de fixer les règles. Hier (samedi), j'ai été sanctionné de 3 places pour une situation très différente. Il a ruiné la course de 3 pilotes, Valentino, oi et Dovi, qui lutte pour le titre", a-t-il expliqué avant d'ajouter: "J'espère que la direction de course va faire quelque chose. Ils doivent faire quelque chose de sévère".

Enfin, Dovizioso a lui ajouté: "L'erreur, du point de vue du pilote n'est pas grande mais la faire à cet endroit, dans le deuxième tour, cela en fait une grande erreur. Et venant d'un champion comme lui, c'est une grande erreur."