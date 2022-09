MotoGP : Un Grand Prix d'Inde en 2023

L'Inde, 31eme pays à accueillir un GP

Le calendrier 2023 provisoire

Les choses sont allées très vite entre l'Inde et le promoteur du championnat du monde de moto, Dorna Sports. Seulement neuf jours après l'annonce de la signature d'un mémorandum entre les deux parties, le MotoGP a officialisé ce vendredi la tenue d'un Grand Prix d'Inde dès la saison 2023. « Nous sommes très fiers d'annoncer que le circuit international Buddh fera partie du calendrier 2023, a réagi Carmelo Ezpeleta, le PDG de Dorna. Nous avons beaucoup de fans en Inde et sommes ravis de pouvoir apporter ce sport sur leurs terres. L'Inde est également un marché clé pour l'industrie de la moto (200 millions de motos sur les routes, ndlr) et donc, par extension, pour le MotoGP en tant qu'élite du deux roues.» Ce circuit, situé au sud de New Delhi, mesure 5,125km et compte 16 virages. Il avait notamment été utilisé en Formule 1 entre 2011 et 2023, avec trois victoires de Sebastian Vettel (Red Bull) à la clé.Mardi dernier, le MotoGP avait déjà annoncé la tenue d'un Grand Prix au Kazakhstan (a priori le 9 juillet). L'Inde, dont le Grand Prix devrait se tenir le 24 septembre, sera donc le 31eme pays à accueillir un GP et Buddh le 75eme tracé différent sur lequel se déroule une course de la catégorie-reine., alors que le GP du Qatar, qui ouvre habituellement la saison en mars, se déroulera en novembre en raison des travaux se déroulant sur le circuit de Losail. Le Grand Prix de France se tiendra quant à lui le 14 mai.26 mars : Portimão (Portugal)2 avril : Termas de Río Hondo (Argentine)16 avril : Circuit des Amériques (Etats-Unis)30 avril : Jerez (Espagne)11 juin : Mugello (Italie)18 juin : Sachsenring (Allemagne)25 juin : Assen (Pays-Bas)9 juillet : Sokol (Kazakhstan)6 août : Silverstone (Grande-Bretagne)20 août : Red Bull Ring (Autriche)3 septembre : Catalogne (Espagne - Catalogne)10 septembre : Misano (Saint-Marin)24 septembre : Buddh (Inde)1er octobre : Motegi (Japon)15 octobre : Mandalika (Indonésie)22 octobre : Phillip Island (Australie)29 octobre : Buriram (Thaïlande)12 novembre : Sepang (Malaisie)19 novembre : Losail (Qatar)26 novembre : Valencia (Espagne - Valencia)