MotoGP : Trois saisons de plus pour Michelin comme manufacturier unique

Michelin va atteindre la décennie de partenariat

Les pilotes de la catégorie MotoGP ne vont pas changer de gommes. Successeur de la marque japonaise Bridgestone à compter de la saison 2016, le manufacturier pneumatique français Michelin a trouvé un accord avec Dorna Sports, détenteur des droits commerciaux du championnat, pour fournir l’ensemble des écuries engagées dans la catégorie-reine pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’à fin 2026. Développant sans cesse ses produits depuis six saisons, Michelin a permis aux pilotes de battre de nombreux records de circuit, à l’image de celui établi sur le MotorLand ce week-end par Francesco Bagnaia lors des qualifications du Grand Prix d’Aragon. « Nous sommes très fiers de poursuivre notre partenariat avec Michelin au moins jusqu'à 2026, a déclaré Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, dans un communiqué. Michelin est un partenaire essentiel du MotoGP depuis qu'il est devenu le fournisseur de pneus de la catégorie reine en 2016, nous aidant à créer l'une des ères les plus disputées de l'histoire des Grands Prix moto. »Au-delà de la fourniture de pneumatiques identiques à l’ensemble des pilotes présents sur la grille du MotoGP, la marque Michelin sera également visible sur le bord de piste à chaque course et sera le partenaire-titre d’un Grand Prix chaque saison. « Nous sommes très heureux des résultats obtenus depuis le retour de Michelin en MotoGP, et aujourd'hui nous avons logiquement prolongé notre partenariat avec Dorna Sports, a confié Florent Ménégaux, PDG de Michelin, dans un communiqué. Nous sommes particulièrement fiers des progrès technologiques réalisés avec nos produits, ainsi que des nombreux records battus avec nos partenaires. » A l’issue de ce troisième contrat, qui fait suite à une première prolongation de cinq saisons entre 2019 et 2023, la firme de Clermont-Ferrand atteindra les dix ans de partenariat exclusif avec le MotoGP. « Pour Michelin, le sport automobile est un laboratoire qui favorise le transfert de son expertise et de ses solutions durables, au bénéfice de tous », ajoute le patron du manufacturier.