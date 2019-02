MotoGP Tests Sepang: Vinales frappe très fort

Alors que Marc Marquez (Honda) avait signé le meilleur temps des premiers essais MotoGP à Sepang mercredi et qu'Andrea Dovizioso (Ducati) menait le bal à mi-journée, Maverick Vinales a signé un chrono très rapide en fin de séance. Le pilote Yamaha a en effet tourné en 1'58"897 et devance Alex Rins (Suzuki) plus de 5 dixièmes ! Jack Miller (Ducati) s'est également intercalé pour signer le 3e temps juste devant Dovizioso, Crutchlow (Honda) et Rossi (Yamaha). Marquez, gêné par son épaule, n'a effectué que 37 boucles et n'a pas roulé l'après-midi.

A noter la 11e place, à 1 seconde, de Johann Zarco qui remonte sensiblement dans la hiérarchie alors que KTM a apporté beaucoup de nouveautés. Le Tricolore commence manifestement à trouver les bons réglages sur sa nouvelle monture. De son côté, Fabio Quartararo (Yamaha) s'est hissé au 14e rang.