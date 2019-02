MotoGP-Tests Sepang: Marquez démarre fort

Les réponses n'ont pas traîné. Opéré d'une épaule pendant l'intersaison, Marc Marquez, qui était censé mettre des semaines pour retrouver son meilleur niveau, a signé le meilleur chrono de la première journées des essais disputés à Sepang ce mercredi. Le pilote Honda a tourné en 1'59"621 et devance Alex Rins (Suzuki) de 259 millièmes et Maverick Vinales (Yamaha) de 316 millièmes. Du côté de KTM, Pol Espargaro pointe au 10e rang à 692 millièmes tandis que Johann Zarco est 20e à 1"5. Le chrono de l'Espagnol signifie que les améliorations apportées sur la KTM portent en partie leurs fruits.

De son côté, Fabio Quartararo (Yamaha SRT) s'est classé 18e de la séance à 1"364 de Marquez.

