MotoGP-Tests Sepang: Les Ducati aux avant-postes 

Aux commandes de sa Ducati, Danilo Petrucci a signé le meilleur temps de la troisième journée des essais officiels de Sepang, en Malaisie. Le pilote italien a pu tourner en 1’58"239, devançant son compatriote Francesco Bagnaia (+0"063) et l'Australien Jack Miller (+0"127), tous deux sur Ducati également.

Le triple champion du monde en titre, Marc Marquez, s’est contenté du 11e chrono du jour, à 0"931 de la référence. Johann Zarco, qui continue d'apprivoiser sa KTM, a, lui, obtenu le 17e chrono (+1"401),

Fabio Quartararo se retrouve au 16e rang au guidon de sa Yamaha, à 1"258.