MotoGP : Tech3 prolonge avec KTM jusqu’en 2026

Premières victoires pour Tech3 en 2020

Tech3 et KTM, c’est une histoire d’amour qui dure ! Ce dimanche, en marge du Grand Prix d’Espagne qui se déroulera à Jerez dans l’après-midi, la structure française et l’écurie autrichienne ont annoncé la prolongation de leur partenariat, commencé en 2019, pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’à la fin de la saison 2026. « Nous sommes très fiers de faire cette annonce d'un nouveau contrat de cinq ans avec Tech3. C'est un mouvement stratégique très important pour nous dans le cadre de notre stratégie à long terme dans le sport. Nous avons déjà convenu de notre participation avec Dorna pour encore cinq ans et il était vital d'avoir cette base et cette stabilité en MotoGP en renouvelant notre accord avec Tech3.Avec Hervé et l'équipe de Tech3, nous avons le partenaire idéal et nous considérons toute l'opération comme faisant partie d'une "équipe unique". C'est plus qu'un plaisir de dire que nous pourrons attaquer ensemble les cinq prochaines années », s’est félicité Pit Beirer, le directeur de KTM Motorsports.Même son de cloche du côté de Hervé Poncharal, le patron de la structure française : « Je me sens très fier, très privilégié et très honoré d'annoncer notre partenariat renouvelé avec KTM. Je pense que nous serons la première équipe indépendante à annoncer un accord de cinq ans avec un constructeur de l'histoire du MotoGP. C'est tout un exploit et cela met également en évidence la solidité de notre relation et le bon fonctionnement des trois premières années de notre partenariat. Je crois que le meilleur reste à venir. Nous partageons les mêmes valeurs, le même objectif, qui est de ne jamais abandonner et d'être prêt à courir.Je crois vraiment que cette organisation a tous les ingrédients pour gagner et c'est à la hauteur de nous devons rassembler toutes les pièces pour que cela fonctionne et pourchasser la victoire à chaque tour. » Arrivé en MotoGP en 2001, Tech3 a décroché ses premières victoires dans la catégorie l’an dernier, grâce au Portugais Miguel Oliveira, en Styrie et au Portugal. Cette année, ce dernier a rejoint l’écurie-mère, KTM, et ce sont l’Italien Danilo Petrucci et l’Espagnol Iker Lecuona qui portent les couleurs de l’équipe française. Ils ont remporté respectivement 3 et 1 point depuis le début de saison.