MotoGP - Saison 2020 : Les Grands Prix de Grande-Bretagne et d'Australie supprimés

Due to the coronavirus outbreak, we regret to announce that the #BritishGP 🇬🇧 and #AustralianGP 🇦🇺 have been cancelled 📋

Full details available in the article below ⬇️https://t.co/wQhkF7jf1C



— MotoGP™🏡🏁 (@MotoGP) May 29, 2020

Après ceux d’Allemagne, des Pays-Bas et de Finlande, deux nouveaux Grands Prix de MotoGP ont été annulés ce vendredi par la Fédération internationale de motocyclisme (FIM). En effet, alors que la pandémie de coronavirus est encore bien présente dans certaines zones géographiques, les GP de Grande-Bretagne, qui devait avoir lieu du 28 au 30 août à Silverstone, et d'Australie, du 23 au 25 octobre à Phillip Island, ont été officiellement supprimés du calendrier de la saison 2020. De ce fait, cela sera la première fois depuis la création du championnat du monde de moto en 1949, qu'aucune épreuve ne se déroule en Grand-Bretagne.« Nous sommes tristes d'avoir à annoncer l'annulation de ces événements emblématiques après n'avoir trouvé aucun moyen de résoudre les problèmes logistiques et opérationnels résultant de la pandémie et du calendrier réorganisé. Silverstone et Phillip Island sont toujours deux des week-ends de course les plus excitants de la saison, les deux circuits ne manquant jamais de promettre de livrer certaines des courses les plus serrées de notre championnat », a confié Carmelo Ezpeleta, le CEO de Dorna Sports au sujet de ces annulations.