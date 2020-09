MotoGP : Rossi va remplacer Quartararo chez Yamaha Petronas SRT

Il fêtera ses 42 ans en février prochain, mais l’heure de la retraite n’a pas encore sonné pour Valentino Rossi. Le pilote italien aux sept titres mondiaux dans la catégorie-reine va, comme le pressentaient les rumeurs depuis plusieurs mois, rejoindre l’équipe Yamaha Petronas SRT, l’équipe-satellite de son écurie actuelle, Yamaha Monster Energy, et va donc faire le chemin inverse du pilote français Fabio Quartararo (21 ans). Valentino Rossi aura pour coéquipier son compatriote Franco Morbidelli. « Au nom du team Petronas Yamaha SRT et de tous ses partenaires, c’est un véritable honneur d'accueillir une légende comme Valentino Rossi parmi nous. Son expérience sera un grand atout pour l’équipe en cette troisième saison au plus haut niveau, je suis convaincu que nous apprendrons beaucoup de lui. De notre côté, nous ferons tout notre possible pour l’assister au mieux, pour le remercier de la confiance qu’il nous témoigne. Nous sommes très honorés de cette opportunité et prêts à relever ce challenge. Nous sommes persuadés qu’ils constitueront un parfait binôme avec Franco sur la piste, qu’ensemble nous serons compétitifs. Nous avons vraiment hâte d’y être », s’est réjoui Razlan Razail, le patron de Yamaha Petronas SRT.

Rossi neuvième du championnat cette saison

C’est une vraie légende des sports mécaniques qui va rejoindre l’équipe lancée en 2019. Avec sept titres mondiaux en MotoGP (ou 500cm3), 89 victoires, 199 podiums et 55 poles au compteur, Valentino Rossi est l’un des meilleurs pilotes de l’histoire. Néanmoins, il n’a plus été champion depuis 2009 et vice-champion depuis 2016. Cette saison, il occupe la neuvième place du championnat du monde, après être monté une seule fois sur le podium, en Andalousie mais, sauf incroyable retournement de situation, il ne pourra pas se mêler à la course pour le titre mondial, alors que Marc Marquez, qui marche dans ses traces (six titres mondiaux), est absent.