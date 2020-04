MotoGP : Rossi commence à se décider pour un an de plus

Valentino Rossi, 41 ans, est en fin de contrat cette année avec Yamaha et sera ensuite remplacé par le Français Fabio Quartararo. « J'ai besoin de cinq ou six courses pour savoir si je peux être compétitif avec mon nouveau chef mécanicien, avec les autres changements, estime le 'Docteur'. Mais peut-être que je devrai donc décider de mon avenir avant tout ça, puisqu'au mieux on ne reprendra pas avant le mois d'août. »La légende italienne, nonuple champion du monde (dont sept fois en MotoGP), manquerait alors de « recul ».« C'est possible, et ça ne serait pas la meilleure façon d'achever ma carrière... Dans ce cas-là, ce serait quand même plus sympa de faire une dernière saison avant de stopper. Donc oui, j'espère courir en 2021. » Ce serait au sein de l'équipe privée de Quartararo, avec qui il échangerait donc les places.