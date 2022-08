MotoGP : Retour au guidon pour Marc Marquez

Hoy tengo sonrisa permanente😁 Después de mucho esfuerzo vuelvo a subirme a la moto 🏍 Gracias a todos los que estáis detrás empujando siempre! Seguimos!! 💪🏼

-#MM93 pic.twitter.com/6WxiaPn4FY



— Marc Márquez (@marcmarquez93) August 31, 2022

M.Marquez : « Mon sourire ne me quitte pas »

Marc Marquez a décidé de ne pas perdre trop de temps. Absent depuis le Grand Prix d’Italie, disputé en mai dernier au Mugello, afin de subir une lourde intervention au bras droit dans le but de retrouver ses sensations, le sextuple champion du monde MotoGP a été vu pour la première fois au guidon d’une moto ce mercredi. Alors que les médecins qui ont effectué l’opération aux Etats-Unis ont donné leur aval à une augmentation de la charge d’entraînement en vue d’un retour à la compétition avant la fin de la saison, le natif de Cervera a également reçu le feu vert pour remonter sur une moto. N’étant pas autorisé à utiliser sa moto de course dans ces circonstances, Marc Marquez a opté pour la solution déjà employée au printemps dernier quand il s’est testé après avoir subi un épisode de diplopie. En effet, le pilote espagnol a pris les commandes d’une Honda de route sur le MotorLand Aragon, qui accueillera le championnat du monde du 16 au 18 septembre prochains.Dans une publication effectuée sur son compte officiel Instagram, Marc Marquez a confié sa joie d’avoir pu reprendre le guidon d’une moto après des mois d’attente. « Mon sourire ne me quitte pas aujourd’hui (mercredi), a confié le pilote Honda dans un message publié en espagnol mais aussi en anglais. Après de gros efforts, je suis de retour sur une moto. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé ! » Alors qu’il a récemment rendu visite à son équipe lors du Grand Prix d’Autriche et qu’il a reçu confirmation que Joan Mir va remplacer Pol Espargaro à ses côtés au sein de l’écurie officielle Honda, Marc Marquez prépare activement un retour en piste qu’il espère faisable avant la conclusion de la saison, au début du mois de novembre prochain à Valence. Avant cette échéance, il est possible qu’il s’aligne lors des essais prévus à Misano dans les jours suivant le Grand Prix de Saint-Marin, programmé ce week-end sur les rives de la Mer Adriatique.