MotoGP : Quartararo se fera opérer d’un doigt cet hiver

Quartararo meilleur temps de la première séance d'essais libres

Nul ne sait encore si ce sera en tant que champion du monde 2021 ou champion du monde 2021 et 2022, mais toujours est-il que Fabio Quartararo passera par la case opération à l’intersaison. Le pilote français s’est cassé un doigt de la main gauche lors de la quatrième séance d’essais libres du Grand Prix de Malaisie il y a deux semaines, et même si cela ne l’a pas empêché de terminer troisième de la course, son premier podium depuis six courses, son doigt le fait un peu souffrir. «", a confié le Niçois en conférence de presse.C'est donc avec un doigt "anormal" que Fabio Quartararo va disputer ce dimanche le dernier Grand Prix de la saison, à Valence. Un Grand Prix baptisé "the decider" par les organisateurs du MotoGP, puisque c'est lui qui va déterminer qui sera sacré champion du monde. Francesco Bagnaia compte 23 points d'avance sur son rival français avant cette dernière course, ce qui signifie queUn scénario assez improbable, mais qui s'est pourtant produit ce vendredi matin lors de la première séance d'essais libres ! Le pilote Yamaha a en effet remporté la séance, en signant l'un de ses 23 tours en 1'31"399, alors que le pilote Ducati n'a pu faire mieux que 17eme, à six dixièmes du Français (Johann Zarco, sur sa Pramac, a quant à lui fini 6eme à 285 millièmes). A voir si les choses diffèrent un peu lors de la deuxième séance, à partir de 14h10...