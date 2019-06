MotoGP: Quartararo, opération réussie 

Révélation de ce début de saison en MotoGP, Fabio Quartararo s'est fait opérer de l'avant-bras ce mardi par le docteur Mir à Barcelone. Une opération réussie pour le pilote Français qui sera bel et bien présent pour le Grand Prix de Catalogne au guidon d'une Yamaha qui lui convient parfaitement.

L’opération c’est bien passé, merci au docteur Mir et son équipe. Prochain arrêt , #CatalanGP ! ‍⚕️ / The surgery was a success, thanks to Dr Mir and his crew. Next stop, #CatalanGP ! ‍⚕️ pic.twitter.com/q2qehQjU6v