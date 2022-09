MotoGP : Quartararo domine les essais de Misano

M.Marquez très actif dans la matinée

MOTOGP / ESSAIS DE MISANO

Classement de la 2eme journée - Mercredi 7 septembre 2022

Fabio Quartararo a haussé le rythme. Après une première journée qui lui a permis d’évaluer les progrès effectués par Yamaha au niveau moteur pour 2023, « El Diablo » a signé le meilleur temps ce mercredi pour conclure les essais de Misano. Dans un dernier passage en piste, le champion du monde en titre a bouclé son meilleur tour en 1’31’’054, retranchant six dixièmes de seconde par rapport à son meilleur temps personnel dans le cadre des essais libres du Grand Prix de Saint-Marin le week-end passé. Aux avant-postes ce mardi, Francesco Bagnaia n’a pris la piste que durant la matinée, Ducati remballant ses machines à la mi-journée, et prend la deuxième place à 118 millièmes de seconde du Français. Maverick Viñales a offert le troisième temps à Aprilia avec un retard de 135 millièmes par rapport à la référence établie par Fabio Quartararo. Johann Zarco, qui a également stoppé ses essais à la mi-journée, termine avec le 11eme temps à 552 millièmes de son compatriote. Après une première prise de contact ce mardi dans la matinée, avec 39 tours à son actif, Marc Marquez a un peu plus poussé ce mercredi.Le sextuple champion du monde MotoGP a effectué pas moins de 61 boucles dans la matinée, n’ayant pas prolongé l’expérience dans l’après-midi. Si le chronomètre n’est pas forcément un indicateur concernant le retour du pilote espagnol, son meilleur tour n’est qu’à 588 millièmes de seconde de Fabio Quartararo. Comme il l’a indiqué précédemment, Marc Marquez va désormais évaluer comment son corps accepte ce retour au guidon avant de prendre une décision quant à sa prochaine participation à un Grand Prix. Si les constructeurs, mis à part Suzuki qui se retire en fin de saison, ont mis à profit ces essais pour mettre à l’épreuve des ébauches de leurs machines 2023, le manufacturier pneumatique unique du MotoGP, la marque française Michelin, a fait de même. « On avait un nouveau composé à l'avant, une nouvelle génération qui offre l'adhérence d'un medium mais le soutien et la stabilité d'un dur, a confié Piero Taramasso, responsable de la marque française, au site officiel du MotoGP. Les résultats sont assez positifs, ils ont fait état de bonnes sensations, exactement comme on l'avait prévu : une bonne adhérence et un bon soutien. »Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) à 0’’118Maverick Viñales (ESP/Aprilia) à 0’’135Enea Bastianini (ITA/Ducati Gresini) à 0’’206Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) à 0’’279- Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) à 0’’552