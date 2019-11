MotoGP: Quand Marc Marquez donne la leçon à son frère

Marc Marquez a assuré n'avoir mis la pression ni sur son frère Alex ni sur Honda pour le choix du constructeur japonais de lui offrir le deuxième guidon au sein de l'écurie Repsol. Pour autant, maintenant que son frère, champion du monde Moto2 2019, est arrivé dans la même écurie, l'ogre du MotoGP a pris le soin de l'aider en piste, ce mercredi lors des tests MotoGP de Valence. Ainsi, il a notamment suivi son cadet pendant un tour avant de le passer afin de lui montrer quelques trucs et l'aider à appréhender au mieux sa nouvelle monture.

Un coup de pouce pour son frère qu'il n'aurait sans doute logiquement pas offert à un autre pilote.

Brothers working together @marcmarquez93 follows @alexmarquez73 round and then switches to show his rookie brother and teammate a few tricks! #ValenciaTest pic.twitter.com/h0uiRWD5dg