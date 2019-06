Valentino Rossi a perdu très gros lors de la première séance de qualifications du Grand Prix des Pays-Bas. Privé de passage en Q2 par les commissaires de course qui ont invalidé son meilleur chrono lors des libres 3, le pilote Yamaha s'est fait piéger en Q1. Alors que les deux premiers (Rins et P. Epargaro) disputeront la Q2, Rossi a terminé à la 4e place et partira donc de la 14e place dimanche à Assen.

Zarco (KTM) qui a chuté en toute fin de séance doit se contenter de la 18e place...