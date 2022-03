MotoGP : Prolongation jusqu'en 2024 pour le GP de Malaisie

Des négociations déjà ouvertes pour l’avenir

La Malaisie et le MotoGP, l’histoire va se poursuivre pour encore quelques années. Absent du calendrier du championnat du monde à l’occasion des deux dernières saisons en raison de la pandémie de coronavirus, le Grand Prix de Malaisie va faire son retour le 23 octobre prochain sur le circuit de Sepang, étant la 20eme et avant-dernière course de la saison 2022. Dorna Sports, promoteur du championnat du monde, a officialisé ce mercredi un nouveau accord avec le tracé situé à 45 kilomètres au sud de Kuala Lumpur pour les saisons 2023 et 2024. « Nous sommes heureux de confirmer que le Grand Prix de Malaisie restera au calendrier au moins jusqu'en 2024, a déclaré Dorna Sports dans un communiqué. La Malaisie est un marché vital pour le MotoGP et c'est un plaisir de rouler à Sepang et de constater l'incroyable passion des supporters venus remplir les tribunes. »Une édition 2022 du Grand Prix de Malaisie qui pourra compter sur le soutien du pétrolier national Petronas. La société, qui a mis un terme à ses activités de sponsoring avec l’écurie SRT engagée dans les trois catégories à l’issue de la saison 2021, sera le partenaire-titre de l’épreuve dès cette année et pour celle à venir. « Etre sponsor-titre offre une opportunité unique à Petronas de créer un lien avec l'immense audience du championnat et de présenter notre marque et nos produits » , a déclaré Datin Anita Azrina Abdul Aziz, chargé des communications du groupe pétrolier. Cet accord entre Dorna Sports et le circuit de Sepang n’est toutefois qu’une première étape. En effet, les négociations entre les deux parties ont déjà démarré concernant une nouvelle prolongation qui porterait sur les saisons 2025 et 2026 du championnat du monde MotoGP.