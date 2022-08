MotoGP : Mir rejoint M.Marquez chez Honda, Oliveira et R.Fernandez rebondissent chez RNF

Honda Racing Corporation are proud to announce the signing of Joan Mir.

RNF attire Oliveira et Fernandez

MOTOGP / SAISON 2023

Grille de départ provisoire

Marc Marquez connaît officiellement le nom de son futur coéquipier. Alors que Pol Espargaro a décidé de retrouver le giron de KTM avec un guidon chez Tech3, écurie qui prendra le nom du constructeur espagnol GasGas, la saison prochaine, c’est un secret de polichinelle que l’écurie Honda a levé ce mardi. Libre de tout engagement avec le retrait soudain de Suzuki à la fin de la saison, le champion du monde 2020 Joan Mir va bien rebondir chez Honda dès 2023 aux côtés de son illustre compatriote. « Je suis très excité d’annoncer que je rejoindrai le team Repsol Honda la saison prochaine, a déclaré le pilote espagnol dans un message publié sur son compte officiel Instagram. Merci au HRC de m’offrir cette opportunité de défendre les couleurs d’une telle équipe, qui a inscrit de nombreux titres. J’essaierai de leur faire profiter de toute mon expérience, pour contribuer autant que possible à ce projet et retrouver la couronne. » Mais, avant de se lancer dans ce nouveau défi, Joan Mir entend bien « signer une belle fin de saison avec l’écurie Suzuki ». Après Alex Rins chez LCR, Honda récupère donc les deux pilotes Suzuki pour 2023.Du côté de l’écurie RNF, après une première saison compliquée sous ce nom faisant suite aux succès connus avec Fabio Quartararo et Franco Morbidelli, il a été décidé d’absolument tout changer. Alors que des motos Aprilia remplaceront les Yamaha utilisées cette saison, le duo de pilotes sera également renouvelé. Alors qu’Andrea Dovizioso mettra un terme à sa carrière ce week-end à Misano, Darryn Binder n’a pas convaincu après avoir fait le grand saut de la catégorie Moto3 vers le MotoGP. Pour les remplacer, ce sont deux pilotes venant tout droit de KTM qui prendront place sur les deux RS-GP. Miguel Oliveira, qui sera remplacé par Jack Miller au sein de l’écurie autrichienne, fera équipe avec Raúl Fernandez, dont l’année de rookie chez Tech3 ne laisse pas un souvenir impérissable. « Nous sommes extrêmement ravis d'accueillir Miguel Oliveira et Raúl Fernandez dans notre équipe à compter de 2023, a confié Razlan Rasali, directeur de l’écurie RNF, dans un communiqué. Le processus n’a pas été simple, mais avec Aprilia, nous avons été très clairs sur les pilotes que nous souhaitions. Ce sont tous deux de jeunes pilotes, doté d’une certaine expérience, notamment pour ce qui est de Miguel. Et puis Raúl, j’en suis totalement fan depuis qu’il a crevé l’écran pour ses débuts en Moto2, la saison passée. » Une annonce qui devrait précipiter celle de la confirmation du maintien de Remy Gardner chez Tech3 en 2023.Fabio Quartararo (FRA), Franco Morbidelli (ITA)Francesco Bagnaia (ITA), Enea Bastianini (ITA)Marc Marquez (ESP), Joan Mir (ESP)Brad Binder (AFS), Jack Miller (AUS)Aleix Espargaro (ESP), Maverick Viñales (ESP)Johann Zarco (FRA), Jorge Martin (ESP)Fabio di Giannantonio (ITA), Alex Marquez (ESP)A confirmerAlex Rins (ESP), A confirmerPol Espargaro (ESP), A confirmerMiguel Oliveira (POR), Raúl Fernandez (ESP)