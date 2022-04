MotoGP : Marquez sera de retour ce week-end

Marc Marquez will return in Austin.

Il voit enfin le bout du tunnel. Ce week-end, Marc Marquez, sextuple champion du monde MotoGP, entre les années 2013 et 2019, va enfin effectuer son retour, dans la catégorie reine., suite à sa violente chute lors de l'échauffement en Indonésie. Une chute qui lui avait occasionné des troubles de la vision. C'est ce week-end que le pilote pourra donc revenir à la compétition, du côté d'Austin, pour le Grand Prix des Amériques, quatrième manche du championnat du monde de la spécialité.Une nouvelle annoncée par son écurie Honda, ce mercredi, à travers un communiqué : "Marc Marquez retournera en championnat du monde MotoGP à Austin au guidon de sa Repsol Honda Team RC213V après consultation et autorisation de son équipe médicale.Le pilote de l’équipe Repsol Honda a terminé son plan de traitement conservateur et est prêt à revenir à l’action lors de la 4eme manche, le Grand Prix des Amériques à Austin, au Texas. Avant de se diriger vers les États-Unis, il a confirmé ses sentiments et sa vision sur une CBR600RR autour du circuit d’Alcarras."Dans ce même communiqué annonçant son retour officiel, le principal intéressé ne pouvait évidemment pas cacher sa joie : « Bien sûr, je suis très heureux d’être de retour, c’est un sentiment formidable de revenir et surtout de le faire sur l’un de mes circuits préférés.Nous avons du travail à faire après avoir manqué deux courses et tout le week-end argentin, donc je ne suis pas ici pour fixer un objectif pour le moment. Il y a beaucoup de choses à faire et à considérer, mais l’important est que nous soyons de retour sur la moto ce week-end. »