MotoGP : Marquez ne devrait pas revenir avant « deux à trois mois »

Recovery continues for @MarcMarquez93, HRC and the World Champion agreeing he will return only when fully fit.

Full details: https://t.co/oWm4mm23Nk



— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) August 22, 2020

Marquez reviendra-t-il cette saison ?

Quand reviendra Marc Marquez ? Une chose est sûre, le retour, sur le circuit MotoGP, du pilote espagnol, âgé aujourd'hui de 27 ans, ne semble pas d'actualité. En effet, ce samedi, son équipe, à savoir Repsol Honda, a publié un communiqué, via son compte Twitter officiel.Une décision prise visiblement d'un commun accord entre la marque japonaise et le principal intéressé. En effet, le mieux étant d'attendre que le pilote espagnol, qui ne voudrait désormais plus se précipiter, recouvre toutes ses capacités physiques avant de revenir aux affaires. Par conséquent, il se pourrait donc bien que le sportif ne revienne plus lors de cette saison 2020 si particulière en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde.Dans sa déclaration, Honda ne précise toutefois pas le Grand Prix qui verra le retour officiel du pilote. Toutefois, il ne fait guère de doutes qu'il ne faudra pas compter sur lui lors des six prochaines courses au moins, à savoir Syrie, Saint-Marin, Emilie-Romagne, Catalogne, France et Aragon.Pour rappel, Marc Marquez avait lourdement chuté lors du Grand Prix d'ouverture, le 19 juillet dernier du côté de Jerez, se fracturant alors l'humérus droit. Après une première opération chirurgicale et une tentative de retour sur sa moto lors du week-end suivant, le natif de Cervera avait finalement rechuté, lors d'un banal accident domestique. Cela avait tout de même entraîné un deuxième passage sur la table d'opération, au début de ce mois d'août. Désormais, Marc Marquez devrait donc prendre tout le temps nécessaire à sa récupération complète.