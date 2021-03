MotoGP : Marquez finalement présent au Qatar ?

Le retour à la compétition de Marc Marquez semble de plus en plus proche ! Le sextuple champion du monde de MotoGP est en effet inscrit sur la liste des participants au Grand Prix du Qatar, qui lancera la saison 2021 le 28 mars. Cela ne veut pas dire qu’il sera bien présent au départ des premiers essais libres au guidon de sa Honda n°93, mais cela signifie tout de même que la guérison de son bras est en bonne voie. Il doit d’ailleurs passer de nouveaux examens médicaux cette semaine, et en saura donc un peu plus sur la date de son retour à la compétition. Son écurie a jusqu’au 26 mars, date des premiers essais libres, pour faire appel à son remplaçant attitré, Stefan Bradl, qui a déjà pris sa place à douze reprises la saison passée.

Marquez a de nouveau l'impression d'avoir un bras droit "normal"

Le 19 juillet dernier, à l’occasion du premier Grand Prix de la saison 2020, à Jerez, Marc Marquez avait lourdement chuté et s’était fracturé l’humérus. Il a dû être opéré à trois reprises (la dernière fois le 3 décembre), mais dans une vidéo publiée lundi dernier par Honda, il a confié qu’il allait beaucoup mieux. « Chaque jour, je me sens mieux et c'est le plus important. Chaque jour, le bras droit se rapproche du niveau du gauche. J'ai hâte de remonter sur une moto. J'ai de nouveau l'impression d'avoir un bras droit "normal".C'est la première fois dans ma vie que j'ai ce genre de feeling. Ça se fait étape par étape, j'ai maintenant plus de force dans mon bras. Je sens que je pourrai piloter bientôt. Il y a encore deux semaines, je me disais qu'on allait voir semaine par semaine. Maintenant, je vois jour après jour. Mais je ne vais pas piloter tout de suite une MotoGP. Je vais piloter une plus petite. » Si jamais ce n’est pas le 28 mars, le retour de Marc Marquez pourrait s’effectuer le dimanche suivant, toujours au Qatar, à moins qu’il attende le premier Grand Prix européenne, au Portugal le 18 avril.