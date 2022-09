MotoGP : M.Marquez veut s'assurer de pouvoir enchaîner avant de revenir en course

“When I return, it’s because I want to race all the races" 💬

Marquez : « Si c'est possible j’essayerai »

Marc Marquez va bien être de retour d’ici quelques jours. Alors que les médecins qui l’ont opéré l’ont autorisé à reprendre le guidon et qu’il a pu se tester en piste avec une moto de route, le septuple champion du monde est apte au service. Les médecins de la FIM ont donné ce samedi leur aval pour que l’Espagnol puisse monter sur sa Honda à l’occasion des essais organisés la semaine prochaine à Misano. Si ces deux jours de roulage pourraient lui donner l’idée de reprendre la compétition dès le Grand Prix d’Aragon, du 16 au 18 septembre prochain, l’intéressé se montre prudent. « Lorsque je reviendrai, c'est parce que je voudrai faire toutes les courses, pas faire une course puis rester chez moi, a-t-il confié dans un entretien accordé au magazine britannique Autosport. Mais je ne suis pas sûr. »Admettant avoir « beaucoup progressé ces deux dernières semaines », Marc Marquez assure que ce test de Misano est important autant pour Honda que pour lui-même. « C'est mieux d'essayer de comprendre une moto durant un test en n'ayant aucune pression que lors d'un week-end de course. Ensuite, je comprendrai après ce test quel est mon niveau et comment mon bras réagit. Je comprendrai s'il sera possible de rouler en Aragon ou pas. » Alors que, durant la saison 2020, il a sans doute repris la compétition beaucoup trop vite après sa blessure, le natif de Cervera semble avoir appris de tout cela et ne veut rien précipiter. « Vous me connaissez, si c'est possible j'essayerai mais si ce n'est pas possible j’attendrai, a-t-il assuré. On est à un moment où il faut y aller jour après jour pour comprendre comment est la situation. » Une blessure qui l’a contraint à faire évoluer son style de pilotage mais l’opération n’y était pas totalement liée. « La voie prise avec l'opération n'est pas en lien avec le pilotage mais avec ma vie parce que souffrir tous les jours n'était pas normal. On pouvait le voir sur mon visage. » Les réponses aux questions que Marc Marquez se pose viendront vite.