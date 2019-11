MotoGP: Lorenzo ne donne pas beaucoup d'espoir à Zarco

Jorge Lorenzo n'a manifestement pas l'intention de passer la main. Sa situation est pourtant complexe tant il est loin du compte au guidon de sa Honda officielle. La pression monte autour du champion du monde et beaucoup s'interrogent sur son avenir. Officiellement, il ne veut rien lâcher et compte s'acharner pour retrouver son vrai niveau. Sous contrat jusqu'en 2020, il a une partie des clefs et son discours ne va rassurer Zarco ou encore Crutchlow qui visent très ouvertement la place qu'il pourrait libérer la saison prochaine.

"Tout arrive au moment adéquat. Je suppose que si les résultats s'améliorent beaucoup, Honda serait heureux et je le serais aussi. Dans ce cas, le sujet serait plutôt de prolonger mon contrat. Si ce n'est pas le cas, chaque partie prendra une direction différente. C'est logique dans ce sport. Mais je ne peux pas penser à ce qui arrivera dans 3, 5 ou 7 mois", a plaidé Lorenzo pour crash.net.

Un discours évidemment très positif mais qui ressemble à la méthode Coué. L'Espagnol a tout gagné dans le passé mais il ne semble plus en mesure de combler le gouffre qui le sépare cette saison du reste du plateau.