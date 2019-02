MotoGP-Lorenzo: "La récupération va plus vite que prévu"

Blessé au poignet à l’entraînement, Jorge Lorenzo a manqué la première série d’essais MotoGP à Sepang la semaine dernière. Le nouveau pilote Honda devrait néanmoins être de la partie au Qatar à partir du 23 février pour les prochains essais officiels.

"C’est difficile de savoir comment je vais me sentir à 300km/h en ligne droite et freiner pour stopper cette MotoGP. C’est difficile pour les changements de direction. Mais la récupération va plus vite que prévu, ce qui est bon signe et il y a encore 14 jours avant le Qatar", a plaidé le quintuple champion du monde pour Motogp.com.