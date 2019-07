MotoGP: Lorenzo de retour pour le GP de Grande-Bretagne

Les fans anglais pourront admirer le retour de Jorge Lorenzo. Convalescent après s’être fracturé les vertèbres T8 et T9 lors d’une sévère chute pendant les essais libres du Grand Prix des Pays-Bas à Assen, le pilote espagnol fera son comeback à l’occasion de la course britannique le 25 août prochain, a annoncé son équipe Honda dans un communiqué.

"Jorge Lorenzo et l'équipe Repsol Honda se sont mis d'accord sur le fait qu'il est mieux pour Lorenzo de manquer les GP de République tchèque (le 4 août) et d'Autriche (le 11 août) pour poursuivre sa convalescence et limiter les risques d'une nouvelle blessure."

Focusing on his recovery, @lorenzo99 is now aiming to be back at the #BritishGP.@stefanbradl will join the Repsol Honda Team in Brno.https://t.co/MYcIiIyX4H pic.twitter.com/Xl1BkOIVc2