MotoGP : Les Grands Prix d'Argentine, de Thaïlande et de Malaisie annulés

Le lieu du dernier Grand Prix sera dévoilé le 10 août prochain

C'est désormais confirmé. Cette saison, le MotoGP ne quittera pas l'Europe. Une année 2020 décidément bien particulière en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde., à savoir ceux d'Argentine, de Thaïlande et de Malaisie. Toutefois, ils avaient encore l'espoir, pas plus tard que le mois dernier, de pouvoir se rendre dans chacun de ces trois endroits. Outre les problèmes liés à la pandémie du nouveau coronavirus, les organisateurs du championnat du monde de moto déplorent également des problèmes au niveau de la logistique, liés à de tels déplacements en ces temps de crise sanitaire. Ils ont donc préféré renoncer.Par conséquent, cette année, la catégorie reine ne connaîtra donc pas de courses en dehors du Vieux Continent, au contraire des deux autres catégories (Moto2 et Moto3) qui avaient pu, quant à elles, se produire lors du Grand Prix du Qatar, en tout début d'exercice, avant que la saison ne soit interrompue à la mi-mars, comme l'ensemble du monde du sport d'ailleurs., histoire de mettre un point final à cette saison 2020, qui restera, quoi qu'il arrive, dans les annales, mais pas forcément pour les raisons attendues. Cette course se déroulera du 20 au 22 novembre prochains, une semaine seulement après le Grand Prix de la Communauté Valencienne, qui clôt d'ordinaire le calendrier. Le lieu de ce nouveau Grand Prix sera officiellement dévoilé le 10 août prochain. Au total, cette saison sera composée de 15 courses, sur 10 circuits différents. Depuis le 19 juillet dernier, deux Grands Prix ont ainsi déjà été disputés, à Jerez. A chaque fois, c'est le Français Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) qui s'est imposé.