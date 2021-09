MotoGP : Le titre bien présent dans les pensées de Quartararo

“I will not push over my limit” 🎙️ - @FabioQ20

Quartararo : « J’en veux plus »

Fabio Quartararo touche au but. A quatre courses de la fin de la saison MotoGP, soit un maximum de 100 points encore à prendre, le Niçois compte 48 longueurs d’avance sur Francesco Bagnaia. Alors qu’une erreur ce dimanche lors du Grand Prix des Amériques pourrait totalement relancer le championnat, le pilote Yamaha assure que la course disputée sur le circuit d’Austin ne sera pas l’occasion de prendre trop de risques pour tenter d’améliorer son résultat. « Si je vois que je suis dans une situation difficile, je ne vais pas pousser au-delà de mes limites, a déclaré le pilote français à l’occasion de la conférence de presse d’avant-Grand Prix. Toutefois, si je peux réaliser un résultat comme celui acquis à Misano, voire même un peu mieux, je tenterai ma chance. » A Misano, Fabio Quartararo a limité les dégâts avec une deuxième place juste derrière Francesco Bagnaia après une belle remontée.Interrogé sur sa capacité à bloquer d’éventuelles pensées tournées vers le championnat, le Tricolore a confié son sentiment. « A Misano, j’ai été quelques instants derrière Jack Miller mais, dès que je l’ai dépassé, j’ai vu Francesco Bagnaia et j’ai su que je devais essayer, a déclaré le pilote Yamaha. La deuxième place, qui était la mienne à l’arrivée, c’est un bon résultat pour le championnat mais c’est la course durant laquelle j’ai pris le plus de plaisir cette année. Cette course s’est terminée trop vite, j’en veux plus. » Et pour cela, Fabio Quartararo arrive sur un tracé qu’il assure apprécier. « Je suis très heureux d’être de retour à Austin, qui est une piste que j’aime beaucoup. Je pense que nous pouvons obtenir un bon résultat ici, ajoute le Niçois. Nous savons que la dernière ligne droite sera compliquée pour nous, il sera donc important de rattraper ce retard dans le premier et le dernier secteurs. » En effet, la Yamaha peine toujours en vitesse de pointe face aux Ducati, un phénomène qui devrait se reproduire ce week-end à Austin.