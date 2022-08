MotoGP : Le promoteur du GP de France satisfait par l'arrivée des courses sprint

CONFIRMED: #MotoGP class sprint races are coming to every Grand Prix weekend in 2023! ✅

Michy : « Ça peut être intéressant d’amener plus de monde le samedi »

Après le Superbike en 2019 puis la Formule 1 en 2021, le MotoGP va sauter le pas dès 2023. En effet, à compter de la saison prochaine, la catégorie-reine des Grands Prix moto va proposer une course sprint le samedi lors de chaque événement. Si certains pilotes ont exprimé leur désaccord avec cette décision prise par les autorités sportive, elle est bien accueillie par les promoteurs des Grands Prix, dont celui de la manche française Claude Michy. « Je pense que le monde évolue, a déclaré ce dernier dans un entretien accordé au magazine Auto Hebdo. En général, la FIM et la Dorna ne se sont jamais trompées sur les changements apportés au MotoGP. » A ses yeux, les pilotes « n’avaient pas tous les éléments en main pour réagir précisément » mais ces derniers ne sont pas décisionnaires en la matière.Avec cette deuxième course, proposant la moitié de la distance et des points du Grand Prix dominical, Dorna Sports entend donner plus de corps au programme du samedi et permettre un meilleur remplissage des tribunes. « Pour des organisateurs qui ont 70% de public le dimanche, comme beaucoup, ça peut être intéressant d’amener plus de monde le samedi », a confié à ce sujet Claude Michy, qui se sent moins concerné que d’autres car le Grand Prix de France fait recette également le samedi. « Il y aura deux courses et donc plus de moments d’émotion, ajoute le promoteur de la manche française du MotoGP. Le monde change… il n’y a rien de pire que ne pas évoluer. Peut-être que dans un an, tout le monde trouvera que c’est très bien. » S’il n’aurait pas bien reçu l’idée d’une « Superpole » avec les pilotes en piste un par un, la course sprint semble avoir beaucoup de points positifs pour Claude Michy, surtout le fait qu’elle ne conditionnera pas la grille de départ du Grand Prix. « La course du samedi est une vraie course et personne ne sera sur la réserve pour être bien placé au départ de la course du lendemain », a-t-il confié.