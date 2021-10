MotoGP : Le numéro 20 conservé par Quartararo pour la saison 2022

Un immense bravo El Diablo ! 👏 🏆 #MotoGP

🗨️ : "Je commence à réaliser, c'est quelque chose d'extraordinaire (...). On a sacrifié énormément de choses pour en arriver là aujourd'hui." 🗣️



À retrouver en intégralité sur : ▶️ https://t.co/tFt4H4a5gn#DailySport pic.twitter.com/Y0MQSbQNiI



— CANAL+ Sport (@CanalplusSport) October 26, 2021

Quartararo ne voulait rien savoir des célébrations

Fabio Quartararo ne se mettra pas dans les pas de certains de ses aînés. Alors que Nicky Hayden, Casey Stoner ou encore Jorge Lorenzo ont tous abandonné leur numéro fétiche pour célébrer leur titre de champion du monde avec le numéro 1 la saison suivante, « El Diablo » ne quittera pas son numéro 20 en 2022. En effet, invité de l’émission Daily Sport sur Infosport+ ce mardi, le pilote Yamaha a confirmé son choix et met en avant une forme d’humilité face à ce numéro. « Ça ne vaut pas le coup. Je veux vraiment rester simple. Je suis loin d'être le numéro un aujourd’hui, a confié le Niçois. Il y a énormément de personnes. Pour moi, l'exemple c'est Valentino Rossi : il a gagné neuf fois et il n'a jamais choisi le numéro 1. » Admettant que « c'est cool pour le public, parce que ça fait des années que personne n'a eu ce numéro », Fabio Quartararo a ajouté que « le numéro 20, c'est le numéro avec lequel (il a) commencé, et (il terminera sa) carrière avec ».Ce numéro 1, le premier pilote français sacré champion du monde dans la catégorie-reine l’a toutefois porté quelques instants. En effet, lors des célébrations de son titre, le numéro 20 de sa moto a été surmonté de ce symbole. « Je n'étais pas au courant de la célébration. Je savais très bien qu'un casque et une célébration étaient en préparation, mais bien sûr, vu que que je suis assez superstitieux, j'ai préféré ne m'occuper de rien, a déclaré Fabio Quartararo à ce sujet. J'avais pas mal de personnes sur le coup pour organiser cette célébration. Vraiment, c'est une chose qui restera gravée à vie dans ma tête. » Alors que Marc Marquez n’a jamais souhaité faire apparaître le numéro 1 Valentino Rossi le faisait figurer sur sa combinaison au niveau de l’épaule droite alors que Joan Mir l’a utilisé dans son dos en lieu et place du « i » de son nom de famille. Reste maintenant à voir si et comment « El Diablo » va mettre en avant ce numéro mythique, qui n’est pas rendu obligatoire par la FIM et Dorna Sports.