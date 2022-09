MotoGP : Le Kazakhstan au calendrier la saison prochaine

Rendez-vous en juillet ?

Le calendrier 2023 provisoire

14 mai : Le Mans (France)

Un nouveau pays au calendrier du MotoGP ! Alors que l'Arabie saoudite et l'Inde sont en pourparlers avec les dirigeants du championnat du monde de moto pour intégrer le calendrier dans un futur proche, le Kazakhstan fera officiellement son apparition en 2023 ! Le Grand Prix se déroulera sur le circuit international de Sokol, un tout nouveau complexe de sports mécaniques construit en plein cœur de l'Asie centrale, situé non loin de la plus grande ville du pays, Almaty et financé par l'oligarque Alijan Ibrahimov. Sa construction a été entamée il y a douze ans, et le circuit mesure 4,495 kilomètres, avec 12 virages."La région sera un nouveau pitstop pour le MotoGP, alors que le championnat continue de se développer dans le monde en s'engageant auprès de nouveaux marchés et de nouvelles bases de fans", se félicite Dorna Sports, le promoteur du MotoGP.Selon les dernières rumeurs, le premier GP du Kazakhstan se tiendra le 9 juillet 2023, deux semaines après celui des Pays-Bas, et juste avant la trêve estivale d'un mois.avec l'apparition des courses-sprints le samedi, sur la moitié du parcours du dimanche.26 mars : Portimão (Portugal)2 avril : Termas de Río Hondo (Argentine)16 avril : Circuit des Amériques (Etats-Unis)30 avril : Jerez (Espagne)28 mai : Aragón (Espagne - Aragón)4 juin : Mugello (Italie)18 juin : Sachsenring (Allemagne)25 juin : Assen (Pays-Bas)9 juillet : Sokol (Kazakhstan)6 août : Silverstone (Grande-Bretagne)20 août : Red Bull Ring (Autriche)3 septembre : Catalogne (Espagne - Catalogne)10 septembre : Misano (Saint-Marin)24 septembre : Sepang (Malaisie)1er octobre : Motegi (Japon)9 octobre : Phillip Island (Australie)22 octobre : Buriram (Thaïlande)29 octobre : Mandalika (Indonésie)12 novembre : Losail (Qatar)19 novembre : Valencia (Espagne - Valencia)