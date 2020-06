MotoGP : Le Grand Prix du Japon annulé

Rien en dehors de l'Europe avant mi-novembre !



Jusqu'à mi-novembre, la MotoGP ne verra que l'Europe., a annoncé l'organisation de l'épreuve ce lundi. « Mobilityland a préparé le Grand Prix MotoGP du Japon 2020, mais les situations au Japon et en Europe sont imprévisibles et une extension de l'interdiction de voyager à l'étranger est attendue (...) Suite à nos discussions avec la Dorna, instance dirigeante de la série, nous avons convenu que nous n'avions pas d'autre choix que d'annuler le GP du Japon afin de pouvoir terminer la saison », indique dans un communiqué Kaoru Tanaka, le président de Mobilityland Corporation, la société organisatrice du traditionnel rendez-vous japonais du Championnat du Monde disputé sur le circuit de Motegi. Après cette annonce, le promoteur de la catégorie reine l'Espagnol Carmelo Ezpeleta a confirmé qu'il faudra attendre mi-novembre pour que se tiennent éventuellement des épreuves hors de l'Europe.« La famille du MotoGP travaille très dur pour pouvoir redémarrer la saison de course et organiser autant d'événements que possible, et ce de la manière la plus sûre possible (...) C'est pourquoi la FIM (Fédération internationale de motocyclisme) et la Dorna (promoteur du Championnat du monde), en consultation avec l'IRTA (International Road-Racing Teams Association) et la MSMA (association des constructeurs engagés en Championnat du Monde) ont décidé que, jusqu'à la mi-novembre, le MotoGP resterait en Europe pour y organiser autant d'épreuves que possible. Par conséquent, les événements à l'étranger, s'ils sont possibles, devraient être programmés après la mi-novembre. » Ezpeleta a toutefois précisé qu'en ce qui concerne le GP du Japon, remporté en 2019 par Marc Marquez devant Fabio Quartararo, l'annulation était définitive, au même titre qu'il n'y a aucune chance de voir la course reprogrammée au-delà de cette mi-novembre. Rappelons que sauf nouveau contretemps et nouvelle vague de la pandémie,