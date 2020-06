MotoGP : Le GP d'Italie annulé

Il fallait malheureusement s'y attendre. Le Grand Prix d'Italie n'aura pas lieu. Prévue initialement le 31 mai, l'épreuve avait été reportée à une date ultérieure (inconnue) en raison de la pandémie de coronavirus. Ce mercredi, les organisateurs ont annoncé que le GP était finalement définitivement annulé. Pour la première fois depuis 1994, la course manquera donc au calendrier du Championnat du Monde MotoGP de la saison. « En dépit des efforts communs pour trouver une solution, l'impossibilité d'organiser une épreuve ouverte aux spectateurs ainsi que les difficultés soulevées par cette situation exceptionnelle ne nous permettent pas d'avoir une nouvelle date pour le GP d'Italie », déplore le directeur du circuit Paulo Poli, qui donne déjà rendez-vous à l'année prochaine à tous ceux qui avaient prévu d'être présents.

« Je voudrais remercier tous nos fans qui nous ont soutenus et encouragés ces derniers mois, et je les invite à revenir au Mugello en 2021 pour ce qui sera, comme toujours, l'un des événements les plus emblématiques de la saison. » PDG de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta regrette lui aussi d'avoir dû en arriver là, mais le contexte sanitaire ne permettait visiblement pas de faire autrement, à l'entendre.

Saint-Marin pour représenter l'Italie

« Nous n'avons pas pu trouver une solution aux problèmes logistiques et opérationnels causés par la pandémie, ni modifier le calendrier pour nous rendre là-bas cette saison. C'est une grande perte car le Mugello est l'un des plus beaux circuits au monde, que l'on peut être très fier de considérer comme la maison du GP d'Italie. » A noter que l'Italie devrait tout de même être représenté dans ce calendrier ne présentant plus que douze à treize dates (au lieu des vingt prévues, qui auraient constitué un record), dans la mesure où le GP de Saint-Marin, disputé sur le circuit du Misoni, a, lui, été maintenu (ceux du Qatar, du Japon, d'Australie, d'Allemagne, de Finlande, d'Italie et des Pays-Bas ont été annulés, ceux d'Argentine et des Etats-Unis, uniquement reportés pour le moment, pourraient l'être également).

Le Misoni pourrait même accueillir deux Grands Prix (en septembre), au même titre que Jerez, Spielberg, Aragon et Valence, appelés eux aussi à doubler. Cette saison qui pourrait se dérouler intégralement en Europe (tout dépendra du sort de la Thaïlande et de la Malaisie) débutera le 9 juillet prochain à Jerez. Le calendrier MotoGP 2020 probable 9 juillet : Espagne 1 26 juillet : Espagne 2 9 août : République Tchèque 16 août : Autriche 1 23 août : Autriche 2 6 septembre : Saint-Marin 1 13 septembre : Saint-Marin 2 27 septembre : Aragon 1 4 octobre : Aragon 2 11 octobre : France (au Mans, à confirmer) 25 octobre : Catalogne 8 novembre : Valence 1 15 novembre : Valence 2