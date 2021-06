MotoGP : Le divorce Yamaha - Vinales officialisé

Direction Aprilia pour Vinales ?

Le quotidien sportif As, qui avait révélé l’information dimanche, avait raison. Maverick Vinales quittera Yamaha dès la fin de cette saison, à un an de la fin de son contrat, qui courait jusqu’en 2022. L’information a été dévoilée par l’écurie japonaise ce lundi, au lendemain du Grand Prix des Pays-Bas où il a terminé deuxième derrière son coéquipier Fabio Quartararo. « C'est avec une certaine tristesse que nous ferons nos adieux à Maverick en fin d’année, a déclaré Lin Jarvis, le patron de l’écurie. Voilà cinq ans que nous travaillons ensemble, une période durant laquelle nous avons connu de très beaux moments, comme des passages plus difficiles.Yamaha mettra tout en œuvre - comme nous l'avons toujours fait - pour soutenir pleinement Maverick et terminer cette saison de la meilleure manière. »Arrivé en 2017 chez Yamaha après avoir débuté sa carrière en MotoGP chez Suzuki en 2015, Maverick Vinales (25 ans) aura donc passé cinq saisons au sein de l’écurie japonaise. Il a, à ce jour, remporté huit Grands Prix et signé 13 poles. « Ce partenariat a été d’une très grande importance pour moi et la décision de se séparer fut ô combien difficile.Ceci étant, nous éprouverons toujours du respect et de l’appréciation. En attendant, je reste pleinement engagé et je m'efforcerai d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour le reste de la saison », a réagi le pilote espagnol, actuel sixième du championnat du monde, qui devrait s’engager avec Aprilia la saison prochaine.