MotoGP - KTM : Miller signe pour les deux prochaines saisons

Huit pilotes verrouillés pour 2023

Après cinq saisons passées chez Ducati en MotoGP, Jack Miller va changer d’air. Le pilote australien de 28 ans défendra en effet les couleurs de KTM en 2023 et 2024. L’information a été officialisée ce jeudi, un peu moins d’un mois après les premières rumeurs, parties du média italien Sky Sport. Le natif de Townsville fait donc son retour au bercail, lui qui avait disputé cinq Grands Prix pour KTM en 2011 en 125cm3 pour sa première saison, puis toute la saison 2014, où il avait été vice-champion du monde de Moto3 derrière Alex Marquez. « Avoir Jack aux côtés de Brad (Binder) est un autre sérieux atout pour notre équipe. Je le connais très bien, je sais que c’est quelqu’un de très appliqué dans son travail et ce qu’il peut nous apporter. Je pense qu’il nous aidera beaucoup à ce stade de notre projet.», s’est réjoui Francesco Guidotti, le manager de l’équipe Red Bull KTM. « Nous connaissons Jack depuis qu’il a percé au travers de notre programme Moto3. Alors c’est un grand plaisir de l’intégrer à notre structure MotoGP. Nous avons toujours gardé de bons liens. Son approche et son attitude sont très similaires aux nôtres. Je suis très fier qu’il revienne dans le giron Red Bull KTM. Il est un excellent ajout à notre mission », a réagi de son côté Pit Beirer, le directeur de KTM Motorsports.Depuis ses débuts chez Ducati en 2018, le n°43 a disputé 77 Grands Prix et en a remporté deux, l’année dernière, en Espagne et en France, finissant quatrième du championnat du monde.A ce jour, huit pilotes sont sous contrat pour la saison prochaine (A.Espargaro et Vinales chez Aprilia, Bagnaia chez Ducati, Quartararo et Morbidelli chez Yamaha, Binder et Miller chez KTM et M.Marquez chez Honda). Il reste encore quatorze places à prendre dans les prochains mois…